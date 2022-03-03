Владимир Леонченко: «В настоящий момент ведем переговоры с Пабло»

Леонченко рассказал, что руководство «Локомотива» ведет переговоры с Пабло

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о том, что клуб ведет переговоры с защитником Пабло.

«В настоящий момент мы ведем переговоры с Пабло Кастро. Проинформируем журналистов и болельщиков сразу после того, как по этой ситуации будет принято окончательное решение», — сказал Леонченко «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что бразильский футболист в ближайшее время может разорвать контракт с клубом и покинуть Россию.

30-летний Пабло перешел в «Локомотив» из «Бордо» в январе 2021 года. В этом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

«Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и после 19 туров РПЛ расположился на 7-м месте в турнирной таблице.