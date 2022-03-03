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Сегодня, 16:12

Владимир Леонченко: «В настоящий момент ведем переговоры с Пабло»

Леонченко рассказал, что руководство «Локомотива» ведет переговоры с Пабло
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о том, что клуб ведет переговоры с защитником Пабло.

«В настоящий момент мы ведем переговоры с Пабло Кастро. Проинформируем журналистов и болельщиков сразу после того, как по этой ситуации будет принято окончательное решение», — сказал Леонченко «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что бразильский футболист в ближайшее время может разорвать контракт с клубом и покинуть Россию.

30-летний Пабло перешел в «Локомотив» из «Бордо» в январе 2021 года. В этом сезоне он провел 17 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

«Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и после 19 туров РПЛ расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

Владимир Леонченко
Пабло Насименто Кастро (Пабло)
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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