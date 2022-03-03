Зарема Салихова призвала болельщиков вернуться на трибуны

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в авторской колонке для «СЭ» призвала болельщиков команды отменить бойкот и вернуться на трибуны, а футбольные власти страны — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента — болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали. Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», — написала Салихова.

Закон, согласно которому каждый человек для попадания на футбольный матч должен будет оформить себе Fan ID, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ выступили против данной меры идентификации, объявив о бойкоте матчей с начала действия системы. Фанаты «Спартака» начали бойкотировать матчи с возобновления сезона: трибуна B «Открытие Банк Арены» осталась пустой на дерби 26 февраля и на кубковом матче с «Кубанью» 2 марта.

06.03.2022 | Динамо — Спартак