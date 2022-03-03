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Сегодня, 16:46

Зарема Салихова призвала болельщиков вернуться на трибуны

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в авторской колонке для «СЭ» призвала болельщиков команды отменить бойкот и вернуться на трибуны, а футбольные власти страны — приостановить и пересмотреть закон о Fan ID.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента — болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали. Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», — написала Салихова.

Зарема Салихова считает, что российскому футболу нужны реальные государственные меры поддержки в&nbsp;кризисной ситуации. «Стадионы должны стать храмами мира». Колонка Заремы Салиховой

Закон, согласно которому каждый человек для попадания на футбольный матч должен будет оформить себе Fan ID, вступит в силу с 1 июля 2022 года. Фанаты 15 из 16 клубов РПЛ выступили против данной меры идентификации, объявив о бойкоте матчей с начала действия системы. Фанаты «Спартака» начали бойкотировать матчи с возобновления сезона: трибуна B «Открытие Банк Арены» осталась пустой на дерби 26 февраля и на кубковом матче с «Кубанью» 2 марта.

06.03.2022 | Динамо — Спартак
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
5
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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