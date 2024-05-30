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Салихова: «Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Владимира Слишковича из московского клуба.

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.

«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования — 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу. Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», — цитирует Sport24 Салихову.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в РПЛ.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-651680-zarema-vyskazalas-ob-ukhode-slishkovicha-iz-spartaka-slishkom-otkrovennyy-i-chestnyy-dlya-rukovodstva
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Зарема Салихова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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25.05 16:30
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