Салихова: «Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Владимира Слишковича из московского клуба.

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.

«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования — 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу. Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», — цитирует Sport24 Салихову.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в РПЛ.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.