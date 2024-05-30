Силкин: «Дзюбе футбол уже не нужен, ему это просто не интересно»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Мне кажется, что Дзюбе футбол уже не нужен, ему это просто не интересно. Все решает мотивация, а он, видимо, ее потерял. Дзюба уже не тот совсем. Он уже не тянет уровень РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.