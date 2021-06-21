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Салихова назвала Дзюбу деструктивным из-за его слов про Эмери

13:25
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала о своем отношении к истории с увольнением из клуба Унаи Эмери.

«Мне очень нравился Эмери, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». — Он недавно взял Лигу Европы в четвертый раз, причем выиграл с клубом, который играет в городе, население которого — 51 тысяча человек. Он берет любой клуб в Испании, и он занимает третье место после «Реала» и «Барселоны», потому что выше подняться уже нереально, только «Атлетико» в этом году удалось.

У нас его уволили через пять месяцев после прихода в клуб. Я видела, как он работает, как он требовал профессионального отношения к тренировочному процессу. У нас тогда был Дзюба — деструктивный парень. Дзюба его назвал «тренеришкой», а время все расставило на свои места. Я тогда Леониду сказала: «Если ты уволишь Эмери — я не буду ходить на игры». Я не ходила, пока Карпин был тренером, года два, получается».

Эмери тренировал «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Последним матчем для испанца в московской команде стала игра с «Динамо» (1:5). После нее Артем Дзюба, на тот момент выступавший за «Спартак», отказался комментировать поражение, заявив: «Пусть говорит наш тренеришка».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=AA-I6X4-_Hs

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Иван Торопцев все материалы автора
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