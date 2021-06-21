Зарема Салихова: «Гея в «Спартак» не возьмем»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что в клубе не будет футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также рассказала, что бывший полузащитник красно-белых Деми де Зеув является геем.

«У нас один раз был футболист нетрадиционной ориентации. Де Зеув? Да-да. И что? Ничего хорошего. Я традиционных взглядов. В Европе это очень распространено, тот же «Тоттенхэм» петушка своего раскрашивает. Я это не поддерживаю, у меня такое видение. Гея в «Спартак» не возьмем, ни закрытого, ни открытого», — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Де Зеув принадлежал «Спартаку» с 2011 по 2014 год, сезон-2013/14 голландец провел в бельгийском «Андерлехте» на правах аренды, после чего покинул московский клуб по окончании контракта.