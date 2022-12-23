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Зампред Госдумы РФ: «Fan ID в Москве? Все будет работать нормально, это станет удобным для всех»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о начале работы системы Fan ID в Москве.

— Насколько готовы стадионы к началу действия системы Fan ID? Возможно ли, что закон может быть пересмотрен?

— Давайте посмотрим, как это будет работать. Стадионы и инфраструктура готовы. Надо, чтобы болельщики посмотрели сами. Мне кажется, тут много опасений, которые, я надеюсь, не оправдаются. Все будет работать нормально. Это будет удобно для всех. И не будет этих многочасовых очередей на стадионах на вход и на выход.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.

Вначале Fan ID нужен был для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Сезон в чемпионате России 13 ноября ушел на зимнюю паузу, первые игры после перерыва пройдут в начале марта 2023 года.

Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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