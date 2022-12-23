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Сегодня, 13:00

Нападающий «Урала» Влут назвал Промеса живой легендой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Урала» Рай Влут высказал мнение о значении форварда «Спартака» Квинси Промеса для российского футбола.

«Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый», — приводит слова Влута Sport24.

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячейи сделал семь результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-23-napadayushchiy-urala-vlut-nazval-promesa-zhivoy-legendoy-spartaka
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рай Влут
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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