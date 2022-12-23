Нападающий «Урала» Влут назвал Промеса живой легендой «Спартака»

Нападающий «Урала» Рай Влут высказал мнение о значении форварда «Спартака» Квинси Промеса для российского футбола.

«Промес — легенда «Спартака» и всего российского футбола. По-моему, он лучший. Посмотрите на его статистику! Сколько он забил голов и отдал голевых передач. Вот и в этом сезоне Квинси топовый», — приводит слова Влута Sport24.

В текущем сезоне 30-летний нидерландский футболист провел 23 матча, забил 17 мячейи сделал семь результативных передач.