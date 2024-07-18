Контракт «Спартака» с «Альфа-Банком» рассчитан на три года
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о сотрудничестве с «Альфа Банком».
«Планируем дальше развивать инициативы по матчдэю, цифровизации определенной работы в клубе. Очень интересно оказаться в связке с таким сольным партнером. Надеемся, что опыт «Альфа-Банка» поможет выйти на новый уровень.
Для нас важны не только цвета. Для нас важно, что это не только бизнес, но и люди, которые увлечены футболом. Контракт подписан на три года. Надеюсь, что затем нас ждет продление", — сказал Малышев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» будет получать от банка по 250 миллионов рублей в год. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. Совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен является болельщиком «Спартака». В 2014 году он мог приобрести часть акций клуба у бывшего владельца Леонида Федуна.
«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -