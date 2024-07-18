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Сегодня, 11:46

Контракт «Спартака» с «Альфа-Банком» рассчитан на три года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о сотрудничестве с «Альфа Банком».

«Планируем дальше развивать инициативы по матчдэю, цифровизации определенной работы в клубе. Очень интересно оказаться в связке с таким сольным партнером. Надеемся, что опыт «Альфа-Банка» поможет выйти на новый уровень.

Для нас важны не только цвета. Для нас важно, что это не только бизнес, но и люди, которые увлечены футболом. Контракт подписан на три года. Надеюсь, что затем нас ждет продление", — сказал Малышев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» будет получать от банка по 250 миллионов рублей в год. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. Совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен является болельщиком «Спартака». В 2014 году он мог приобрести часть акций клуба у бывшего владельца Леонида Федуна.

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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В «Спартаке» прокомментировали сотрудничество с «Альфа-Банком»

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