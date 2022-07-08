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Бувач прокомментировал подписание новых контрактов с Кутицким и Осокиным

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание новых контрактов с защитниками Александром Кутицким и Денисом Осокиным.

С 20-летним Кутицким новый контракт подписан до конца сезона-2024/25, с 19-летним Осокиным — до конца сезона-2023/24.

«Кутицкий стал важной частью нашей команды благодаря своему футбольному интеллекту, хладнокровию, надежности и умелой игре в пас. Мы уверены, что в будущем он раскроет свой большой потенциал и принесет много пользы «Динамо».

Денис — еще один талантливый воспитанник нашей Академии, который благодаря своему профессиональному отношению к делу и своему потенциалу заслужил шанс проявить себя в основной команде. Умение вести единоборства и сильный менталитет — одни из тех его многочисленных качеств, которые мы в клубе очень ценим», — приводит слова Бувача официальный сайт клуба.

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-uvereny-cto-kutickii-raskroet-svoi-potencial-i-prineset-polzu-klubu
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ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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