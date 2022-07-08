Бувач прокомментировал подписание новых контрактов с Кутицким и Осокиным
Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание новых контрактов с защитниками Александром Кутицким и Денисом Осокиным.
С 20-летним Кутицким новый контракт подписан до конца сезона-2024/25, с 19-летним Осокиным — до конца сезона-2023/24.
«Кутицкий стал важной частью нашей команды благодаря своему футбольному интеллекту, хладнокровию, надежности и умелой игре в пас. Мы уверены, что в будущем он раскроет свой большой потенциал и принесет много пользы «Динамо».
Денис — еще один талантливый воспитанник нашей Академии, который благодаря своему профессиональному отношению к делу и своему потенциалу заслужил шанс проявить себя в основной команде. Умение вести единоборства и сильный менталитет — одни из тех его многочисленных качеств, которые мы в клубе очень ценим», — приводит слова Бувача официальный сайт клуба.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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