Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о Кубке лиги.

«Нужен ли Кубок Лиги клубам? Нужны ли дополнительные матчи? Думаю, что да. Раз мы отстранены от еврокубков, конечно же, нам нужно больше играть. Если в Англии играют команды по 60-70 игр, то наши 30 игр в чемпионате и около 10 игр в Кубке России, это даже маловато. Думаю, будет неплохо, если будет Кубок Лиги», — сказал Аленичев.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.