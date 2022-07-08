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«Динамо» продлило контракт с Кутицким до 2025 года

Руслан Минаев
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«Динамо» продлило контракт с защитником Александром Кутицким до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний россиянин является воспитанником академии бело-голубых.

«Подписание контракта с «Динамо» — моя мечта детства, я в «Динамо» с 7 лет и очень горжусь, что подписываю контракт с родным для меня клубом. «Динамо» для меня больше, чем клуб. Постараюсь принести клубу как можно пользы и побед», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://fcdm.ru/news/fk-dynamo-prodlil-soglasenie-s-aleksandrom-kutickim
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