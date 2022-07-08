«Динамо» продлило контракт с Кутицким до 2025 года
«Динамо» продлило контракт с защитником Александром Кутицким до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
20-летний россиянин является воспитанником академии бело-голубых.
«Подписание контракта с «Динамо» — моя мечта детства, я в «Динамо» с 7 лет и очень горжусь, что подписываю контракт с родным для меня клубом. «Динамо» для меня больше, чем клуб. Постараюсь принести клубу как можно пользы и побед», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей и отдал одну результативную передачу.
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|Динамо
|0
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|Краснодар
|0
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|ЦСКА
|0
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8
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9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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11
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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