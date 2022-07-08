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Сегодня, 20:47

«Динамо» подписало новый контракт с защитником Осокиным

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Московское «Динамо» заключило новый двухлетний контракт с защитником Денисом Осокиным, сообщает пресс-служба клуба.

19-летний игрок обороны находится в системе бело-голубых с 11 лет. После окончания динамовской Академии он выступал за молодежную команду и «Динамо-2», проведя за него 26 матчей и забив один гол.

«Очень рад перезаключить контракт! В первую очередь, хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за доверие. За шанс, который дает возможность дальше прогрессировать и расти как футболист. Для меня это огромная возможность, которая позволит сделать шаг вперед», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Зимой 2022 года Осокин впервые отправился на сборы с основной командой, после чего стал попадать в заявку на матчи во второй части прошлого сезона РПЛ.

Источник: https://fcdm.ru/news/fk-dynamo-prodlil-kontrakt-s-denisom-osokinym
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