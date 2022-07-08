«Динамо» подписало новый контракт с защитником Осокиным
Московское «Динамо» заключило новый двухлетний контракт с защитником Денисом Осокиным, сообщает пресс-служба клуба.
19-летний игрок обороны находится в системе бело-голубых с 11 лет. После окончания динамовской Академии он выступал за молодежную команду и «Динамо-2», проведя за него 26 матчей и забив один гол.
«Очень рад перезаключить контракт! В первую очередь, хочу поблагодарить футбольный клуб «Динамо» за доверие. За шанс, который дает возможность дальше прогрессировать и расти как футболист. Для меня это огромная возможность, которая позволит сделать шаг вперед», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
Зимой 2022 года Осокин впервые отправился на сборы с основной командой, после чего стал попадать в заявку на матчи во второй части прошлого сезона РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -