Аленичев о частой смене тренеров в «Спартаке»: «Надоело на это смотреть»
Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал матч легенд против «Зенита».
— Многие игроки в прошлом сезоне говорили, что положение в таблице неприемлемо. Как вы считаете, «Спартак» может быть выше, чем в предыдущем сезоне?
— Конечно, без сомнений. Позор просто. Учитывая финансовые возможности, состав, занимать десятое место в ЧР неприемлемо. Конечно, были сделаны выводы руководством. Думаю, что в следующем сезоне это не повторится.
— Можно ли сказать о том, что чехарда с тренерами, когда уходил Витория, потом Ваноли, повлияла? Если Абаскаль останется надолго это не повторится?
— Сложно сказать. Я не руководитель клуба. Не хотелось бы, чтобы в начале чемпионата были негативные результаты, которые повлияли бы на отставку тренера. Это уже всем надоело. В первую очередь, спартаковским болельщикам, ну и нас тоже. Надоело на это смотреть. Надеемся, что эта тема будет закрыта.
По итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -