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Аленичев о частой смене тренеров в «Спартаке»: «Надоело на это смотреть»

Аленичев поделился мнением о частой смене тренеров в «Спартаке»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал матч легенд против «Зенита».

— Многие игроки в прошлом сезоне говорили, что положение в таблице неприемлемо. Как вы считаете, «Спартак» может быть выше, чем в предыдущем сезоне?

— Конечно, без сомнений. Позор просто. Учитывая финансовые возможности, состав, занимать десятое место в ЧР неприемлемо. Конечно, были сделаны выводы руководством. Думаю, что в следующем сезоне это не повторится.

— Можно ли сказать о том, что чехарда с тренерами, когда уходил Витория, потом Ваноли, повлияла? Если Абаскаль останется надолго это не повторится?

— Сложно сказать. Я не руководитель клуба. Не хотелось бы, чтобы в начале чемпионата были негативные результаты, которые повлияли бы на отставку тренера. Это уже всем надоело. В первую очередь, спартаковским болельщикам, ну и нас тоже. Надоело на это смотреть. Надеемся, что эта тема будет закрыта.

По итогам сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице.

Дмитрий Аленичев
Футбол
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