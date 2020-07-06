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Задержанные фанаты «Зенита» отпущены из полиции

6 июля 2020, 19:45
Болельщики «Зенита». Фото Александр Федоров, "СЭ"
Болельщики «Зенита». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 болельщиков «Зенита» были привлечены к административной ответственности за поджигание файеров во время празднования чемпионства в РПЛ клуба из Санкт-Петербурга.

— Футбольные фанаты «оккупировали» улицу Рубинштейна по случаю победы «Зенита» и жгли файеры, — заявили в пресс-службе ГУ МВД. — В итоге 11 человек были доставлены в полицию и отпущены после составления протоколов об административном правонарушении. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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