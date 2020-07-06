Задержанные фанаты «Зенита» отпущены из полиции

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 болельщиков «Зенита» были привлечены к административной ответственности за поджигание файеров во время празднования чемпионства в РПЛ клуба из Санкт-Петербурга.

— Футбольные фанаты «оккупировали» улицу Рубинштейна по случаю победы «Зенита» и жгли файеры, — заявили в пресс-службе ГУ МВД. — В итоге 11 человек были доставлены в полицию и отпущены после составления протоколов об административном правонарушении. (Евгений Белоусов)