Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что думает о матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Игра прошла 16 октября.

«Слушайте, по-моему, отличное дерби. Счет 2:2, какой хороший результат? У нас хорошая команда, «Спартак» тоже хорошая команда. Интересная игра получилась, туда-сюда», — цитирует Заболотного ТАСС.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 13 матчах. 23 октября армейцы сыграют с «Оренбургом».