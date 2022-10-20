Заболотный считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился очень интересным
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, что думает о матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2). Игра прошла 16 октября.
«Слушайте, по-моему, отличное дерби. Счет 2:2, какой хороший результат? У нас хорошая команда, «Спартак» тоже хорошая команда. Интересная игра получилась, туда-сюда», — цитирует Заболотного ТАСС.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 13 матчах. 23 октября армейцы сыграют с «Оренбургом».
Источник: https://tass.ru/sport/16105033
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|2
|3
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|26
|
3
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|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
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|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
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|13
|6
|3
|4
|25-20
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|
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|
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|
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|5
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|20
|
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|0
|7
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|
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|13
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|7
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|
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|1
|8
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|
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|2
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|9
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|1
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|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
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Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
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Дмитрий Баринов
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Сочи
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|1
|1
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