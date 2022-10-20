Аленичев рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой, сменившим «Спартак» на «Зенит»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой и о том, как вызвал гнев болельщиков красно-белых, взяв форварда «Зенита» в самолет после матча двух команд в Санкт-Петербурге.

«У болельщиков «Спартака» с ним свои отношения, — сказал Аленичев. — Прекрасно их понимаю — воспитанник «Спартака» ушел к главному сопернику. Но какое отношение к их позиции имею я? У нас с Артемом всегда был хороший человеческий контакт, и после тех 2:2, когда он сравнял счет, я подошел, обнял его, мы поговорили. И сам он вел себя по отношению ко мне так же. Уже когда я тренировал «Енисей» и мы приехали на последнюю игру чемпионата в Санкт-Петербург, он перед игрой подбежал, обнял, спросил, как дела.

Нашумела история, когда я по просьбе Артема взял его в самолет после матча второго круга, который мы проиграли в Питере 2:5. Никто из игроков не был против. Он попросился, я разрешил. На чисто человеческих отношениях. И критику в свой адрес в связи с этим я не понимаю и не принимаю.

Пусть она останется на совести болельщиков. А я рад был узнать, что, например, Никита Павлович Симонян в этом вопросе на моей стороне. Все знают, что этот человек — образец джентльменства в футболе. И мы с ним мыслим одинаково. Скажу так: если бы в момент ухода Дзюбы я был в «Спартаке», то сделал бы все возможное, чтобы он остался. И в атакующих действиях команды сделал бы ставку на него.

49-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. После ухода специалиста пост главного тренера занял Массимо Каррера.

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь