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Сегодня, 10:00

Аленичев рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой, сменившим «Спартак» на «Зенит»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой и о том, как вызвал гнев болельщиков красно-белых, взяв форварда «Зенита» в самолет после матча двух команд в Санкт-Петербурге.

«У болельщиков «Спартака» с ним свои отношения, — сказал Аленичев. — Прекрасно их понимаю — воспитанник «Спартака» ушел к главному сопернику. Но какое отношение к их позиции имею я? У нас с Артемом всегда был хороший человеческий контакт, и после тех 2:2, когда он сравнял счет, я подошел, обнял его, мы поговорили. И сам он вел себя по отношению ко мне так же. Уже когда я тренировал «Енисей» и мы приехали на последнюю игру чемпионата в Санкт-Петербург, он перед игрой подбежал, обнял, спросил, как дела.

Нашумела история, когда я по просьбе Артема взял его в самолет после матча второго круга, который мы проиграли в Питере 2:5. Никто из игроков не был против. Он попросился, я разрешил. На чисто человеческих отношениях. И критику в свой адрес в связи с этим я не понимаю и не принимаю.

Пусть она останется на совести болельщиков. А я рад был узнать, что, например, Никита Павлович Симонян в этом вопросе на моей стороне. Все знают, что этот человек — образец джентльменства в футболе. И мы с ним мыслим одинаково. Скажу так: если бы в момент ухода Дзюбы я был в «Спартаке», то сделал бы все возможное, чтобы он остался. И в атакующих действиях команды сделал бы ставку на него.

49-летний Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год. После ухода специалиста пост главного тренера занял Массимо Каррера.

Полное интервью Аленичева «СЭ» читайте здесь

Артем Дзюба
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
5
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

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Сочи

 3 1 1
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