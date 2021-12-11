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«Благодарен игрокам и тренерскому составу за готовность умирать на поле!» Президент «Урала» Иванов о матче с «Ростовом»

Президент «Урала» похвалил тренерский штаб и команду после разгрома «Ростова»
23:21
Григорий Иванов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Григорий Иванов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (4:1).

«Сыграли, конечно, хорошо. С первых минут захватили преимущество. Повели 2:0. Дальше лишь только наращивали преимущество. Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле.

Ребята сами все понимают. Год для нас был тяжелый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось", — сказал Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Президент «Урала» также оценил эпизод с пенальти, назначенным на 19-й минуте матча.

«Что касается пенальти, тут сложно говорить. Судья сказал, что сначала не видел момента. На просмотре видно, что наш защитник немного задел ногу. Хорошо, что пенальти не привел ни к каким обидным последствиям. Сейчас легко говорить, когда так», — добавил Иванов.

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» опустился на 13-ю строчку (18 очков) и находится в зоне стыковых матчей.

11.12.2021 | Ростов — Урал

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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