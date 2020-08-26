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За что назначен пенальти в пользу «Спартака»? Почему не удален Кверквелия?

20:38
«Ротор» — «Спартак». «Ротор» — «Спартак». «Ротор» — «Спартак».
«Ротор» — «Спартак».
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На 52-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Спартак» (0:1) арбитр Алексей Сухой поступил правильно, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

«Ротор» — «Спартак».
«Ротор» — «Спартак».

В том эпизоде Кверквелия задержал рукой Соболева. Спартаковец не владел мячом, не контролировал его, он только выбегал на передачу партнера, поэтому помимо пенальти судья наказал сфолившего лишь желтой, а не красной карточкой.

«Ротор» — «Спартак».
«Ротор» — «Спартак».

Рефери решил, что Кверквелия не лишил спартаковца явной возможности забить гол. Видеоассистенты Владимир Москалев и Андрей Болотенков согласились с Сухим. (Александр Бобров)

Ротор — Спартак

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