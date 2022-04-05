Жирков: «В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде»

Жирков рассказал, что у него была одна из самых маленьких зарплат в «Зените»

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что во время выступлений за «Зенит» у него была одна из самых маленьких зарплат в команде.

— Ты говорил, что в «Химках» у тебя зарплата в два раза ниже, чем была в «Зените». Получается, не так все плохо.

— В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых.

— Но там премиальные сумасшедшие.

— Бывает. За победу над «Спартаком» или еще что-то. А в остальном обычные премиальные.

Жирков выступал за «Зенит» с января 2016 по июль 2021 года. В составе команды из Санкт-Петербурга футболист трижды стал чемпионом России, а также по два раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны.