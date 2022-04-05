Жирков: «Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть»

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал, что мог закончить карьеру после травмы, полученной в составе сборной России на Евро-2020.

— Ты получил травму летом 2021 года на Евро, контракт с «Зенитом» закончился. Как ты восстанавливался?

— Пару недель ничего не делал, а потом взбрело в голову, что хочу еще поиграть. После любой травмы охота восстановиться и продолжить.

— Ты бы мог с этой травмой спокойно жить, если бы решил не продолжать карьеру?

— С любой травмой можно жить. И без ноги можно жить.

— Как семья отреагировала на твое решение продолжать?

— Сначала я посоветовался с докторами. Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть. У меня был разрыв задней поверхности бедра. Такая травма у меня уже была в «Анжи», тоже получил ее в матче за сборную.

— Кто платил за восстановление?

— Сборная. Восстанавливался с Безугловым, два-три месяца это длилось.

— После восстановления ты понял, что готов еще поиграть?

— Безуглов мне сразу говорил, что смогу вернуться. Но в голове все равно были сомнения.

Жирков подписал контракт с «Химками» в январе 2022 года. 38-летний футболист принял участие в 2 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.