Жирков рассказал про самые большие премиальные в карьере

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о самых больших премиальных в карьере.

— Самые большие премиальные в карьере?

— Может, даже в ЦСКА.

— В ЦСКА же накопительные премиальные, которые выплачивались только по итогам сезона, если выполняли задачу, да?

— Нет, там давали за каждую победу. Такого, наверное, нигде не было. Прямо перед следующей игрой деньги выплачивали. Все радовались.

Жирков играл за ЦСКА с января 2004 по июль 2009 года. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России, а также по 4 раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 Жирков стал обладателем Кубка УЕФА в качестве игрока красно-синих.