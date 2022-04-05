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Жирков рассказал про самые большие премиальные в карьере

Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о самых больших премиальных в карьере.

— Самые большие премиальные в карьере?

— Может, даже в ЦСКА.

— В ЦСКА же накопительные премиальные, которые выплачивались только по итогам сезона, если выполняли задачу, да?

— Нет, там давали за каждую победу. Такого, наверное, нигде не было. Прямо перед следующей игрой деньги выплачивали. Все радовались.

Жирков играл за ЦСКА с января 2004 по июль 2009 года. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России, а также по 4 раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 Жирков стал обладателем Кубка УЕФА в качестве игрока красно-синих.

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова

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Жирков: «В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде»

Жирков рассказал, почему охладел к ЦСКА
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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Локомотив

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Краснодар

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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Спартак

 13 1 4
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