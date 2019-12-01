Юрий Семин: «Во втором тайме «Динамо» нас переиграло»
18:56
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 18-го тура премьер-лиги с «Динамо» (1:2) заявил, что бело-голубые переиграли его команду во втором тайме.
— Остается поздравить «Динамо», — сказал Семин. — После перерыва они нас переиграли. Много было ситуаций, где мы неправильно действовали. Конечно, усталость сказывается, из-за этого вторые таймы нам не слишком удаются. Гильерме, Баринов, Антон Миранчук и Жемалетдинов? У них микротравмы. Болельщики считают, что команда не боролась после перерыва? Болельщики всегда правы. (Константин Алексеев)
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