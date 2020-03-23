Юрий Семин: «Указ мэра будем выполнять»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на указ мэра Москвы Сергея Собянина, призвавшего москвичей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Наши власти отвечают за здоровье людей, поэтому указ мэра будем выполнять. Надо соблюдать правила, чтобы мы побыстрее победили эту болезнь. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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