Семин обязан соблюдать домашний режим до 14 апреля. И получит 4000 рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге сделал заявление в связи с пандемией коронавируса.

С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Исключение составляют руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения.

Собянин попросил пожилых и хронически больных людей не посещать общественные места, выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости и по возможности поехать на дачу. Этой группе людей выплатят разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей.

В данную группу людей входит главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которому 72 года. На данный момент матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля.

На данный момент в России зарегистрировано 438 заболевших коронавирусом, большая часть из них — в Москве.