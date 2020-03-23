Семин обязан соблюдать домашний режим до 14 апреля. И получит 4000 рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге сделал заявление в связи с пандемией коронавируса.
С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим. Исключение составляют руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения.
Собянин попросил пожилых и хронически больных людей не посещать общественные места, выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости и по возможности поехать на дачу. Этой группе людей выплатят разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей.
В данную группу людей входит главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, которому 72 года. На данный момент матчи РПЛ приостановлены до 10 апреля.
На данный момент в России зарегистрировано 438 заболевших коронавирусом, большая часть из них — в Москве.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-obraschenie-k-starshemu-pokoleniyu-i-semyam-s-detmi