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Юрий Семин: «Сегодняшняя победа поможет «Спартаку» в матче с «Легией»

21:34
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (2:1).

«Такие матчи очень важны для любой команды, — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Они дают положительные эмоции, которые позволяют игрокам быстрее восстанавливаться и забывать прошлые неудачи. Конечно, сегодняшняя победа поможет «Спартаку» в матче с «Легией». Красно-белым в Польше точно не будет легко».

Матч против «Легии» в Лиге Европы состоится 9 декабря (20.45 мск).

«Спартак» занимает второе место в таблице группы С, набрав в пяти встречах семь очков. Первое место занимает английский «Лестер» (8 очков), третьим идет итальянский «Наполи» (6), четвертую позицию занимает «Легия» (6).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Александр Бобров все материалы автора

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