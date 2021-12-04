Юрий Семин: «Сегодняшняя победа поможет «Спартаку» в матче с «Легией»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ над «Ахматом» (2:1).
«Такие матчи очень важны для любой команды, — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Они дают положительные эмоции, которые позволяют игрокам быстрее восстанавливаться и забывать прошлые неудачи. Конечно, сегодняшняя победа поможет «Спартаку» в матче с «Легией». Красно-белым в Польше точно не будет легко».
Матч против «Легии» в Лиге Европы состоится 9 декабря (20.45 мск).
«Спартак» занимает второе место в таблице группы С, набрав в пяти встречах семь очков. Первое место занимает английский «Лестер» (8 очков), третьим идет итальянский «Наполи» (6), четвертую позицию занимает «Легия» (6).
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