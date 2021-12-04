Смородская: «Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили все»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на домашнее поражение «Локомотива» от «Урала» (0:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, и снимать Гисдоля, и возвращать Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Рангником, просто ужас», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкин

Также Смородская добавила что сейчас бы не возглавила «Локомотив».

«Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили все, что только можно», — подчеркнула Смородская.

«Локомотив» идет на пятом месте с 25 очками в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке.