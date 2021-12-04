Григорий Иванов: «Слухи про отставку Шалимова? Это полный бред»
Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:0).
«Сегодня был тяжелейший матч. Наши игроки сделали все для того, чтобы победить. Эмоций никаких не осталось совершенно.
Слухи про отставку Шалимова? Это полный бред. У нас доверие к нему было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять. У нас даже мыслей таких не было. Мы видим, как играет наша команда, мы полностью довольны этим. Конечно, мы играем от обороны. Поверьте мне, мы забиваем достаточно, и будем стараться делать это гораздо чаще", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Урал» набрал 16 очков и поднялся с последнего места на 12-е в турнирной таблице.
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