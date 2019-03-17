Юрий Семин: "Рановато нас списали в борьбе за верхние места"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что команда заслуженно одержала победу. По мнению специалиста, железнодорожники показали одну из лучших игр в этом сезоне.

– Рановато нас списали в борьбе за верхние места, – сказал Семин. – Мы о себе напомнили хорошей игрой. На мой взгляд, это одна из лучших игр в этом сезоне. Сегодня был баланс в атаке и обороне. На мой взгляд, закономерно выиграли матч.

На данный момент "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков. В активе "Краснодара" также 35 очков, "быки" опережают железнодорожников по дополнительным показателям. (Андрей Михайлов)