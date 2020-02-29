Юрий Семин: «Рано говорить о «Зените». Он в большом отрыве»
18:53
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул важность встречи 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Зенитом». По его словам, клубам тяжело возобновлять чемпионат.
— В каждой игре три очка важны. Что в седьмой, что в 11-й. Конечно, у этого матча особое значение, потому что он первый после перерыва. В турнирной таблице рано говорить о «Зените». Он далеко в отрыве. Надо говорить о реальных вещах. Тут рядом ЦСКА, «Ростов», «Краснодар», «Ростов». Старт всегда дается очень сложно всем командам.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи