Семин: «Мой топ-5 российских тренеров? Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование, в котором 50 ведущих журналистов и комментаторов страны, определяли лучшего футбольного тренера России XXI века. Победителем опроса стал Юрий Семин. В интервью «СЭ» он прокомментировал результаты голосования.

— Что чувствуете, став по опросу «СЭ» лучшим тренером России в ХХI веке?

— Очень приятно! Мощное голосование вы провели. В футболе я давно. И как игрок, и как тренер. Мы с журналистами прошли большой путь, прекрасно друг друга знаем. Наверное, поэтому они меня и выбрали.

— Как думаете, кто занял второе и третье место?

— Валера Газзаев. И Олег Романцев. А может, Сергей Семак.

— С Газзаевым угадали. А третий — Курбан Бердыев.

— А-а, Курбан. Заслуженно! Когда-то «Рубин» во второй лиге прозябал. А Бердыев поднял команду, дважды выигрывал с ней чемпионат страны, побеждал «Барселону», «Атлетико».

Но и мы хорошо сделали свою работу. Говорю «мы», потому что тренер ничего не добьется без поддержки коллег, которые входят в его штаб, руководителей, ну и, конечно, болельщиков.

— Фанаты «Локомотива» в вас, Юрий Павлович, души на чают.

— И я их очень уважаю. Они даже в сложные времена относились ко мне с симпатией, помогали. Всегда надо помнить, что футбол существует в первую очередь для зрителя.

— Кого из тренеров вы бы включили в топ-5?

— Газзаева, Семака, Романцева, Бердыева и Слуцкого.

— Не смущает, что главные успехи Романцева пришлись на конец ХХ века? В XXI у него два трофея со «Спартаком» — чемпионство и Кубок. А в 2005-м Олег Иванович тренировать закончил.

— Меня ничего не смущает. Да я и не высчитывал — кто сколько выиграл, в каком веке. Сужу по значимости и внутренним ощущениям. Романцев — один из сильнейших тренеров нашей страны. Упор делал на комбинационную игру, в короткий пас. Развил это направление, внес огромный вклад в российский футбол. Как Газзаев, который завоевал Кубок УЕФА, Бердыев, Слуцкий... Яркая плеяда тренеров. Тогда в чемпионате была высочайшая конкуренция. Возможно, поэтому и мы становились лучше.

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