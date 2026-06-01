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Семин: «Мой топ-5 российских тренеров? Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование, в котором 50 ведущих журналистов и комментаторов страны, определяли лучшего футбольного тренера России XXI века. Победителем опроса стал Юрий Семин. В интервью «СЭ» он прокомментировал результаты голосования.

— Что чувствуете, став по опросу «СЭ» лучшим тренером России в ХХI веке?

— Очень приятно! Мощное голосование вы провели. В футболе я давно. И как игрок, и как тренер. Мы с журналистами прошли большой путь, прекрасно друг друга знаем. Наверное, поэтому они меня и выбрали.

— Как думаете, кто занял второе и третье место?

— Валера Газзаев. И Олег Романцев. А может, Сергей Семак.

— С Газзаевым угадали. А третий — Курбан Бердыев.

— А-а, Курбан. Заслуженно! Когда-то «Рубин» во второй лиге прозябал. А Бердыев поднял команду, дважды выигрывал с ней чемпионат страны, побеждал «Барселону», «Атлетико».

Но и мы хорошо сделали свою работу. Говорю «мы», потому что тренер ничего не добьется без поддержки коллег, которые входят в его штаб, руководителей, ну и, конечно, болельщиков.

— Фанаты «Локомотива» в вас, Юрий Павлович, души на чают.

— И я их очень уважаю. Они даже в сложные времена относились ко мне с симпатией, помогали. Всегда надо помнить, что футбол существует в первую очередь для зрителя.

— Кого из тренеров вы бы включили в топ-5?

— Газзаева, Семака, Романцева, Бердыева и Слуцкого.

— Не смущает, что главные успехи Романцева пришлись на конец ХХ века? В XXI у него два трофея со «Спартаком» — чемпионство и Кубок. А в 2005-м Олег Иванович тренировать закончил.

— Меня ничего не смущает. Да я и не высчитывал — кто сколько выиграл, в каком веке. Сужу по значимости и внутренним ощущениям. Романцев — один из сильнейших тренеров нашей страны. Упор делал на комбинационную игру, в короткий пас. Развил это направление, внес огромный вклад в российский футбол. Как Газзаев, который завоевал Кубок УЕФА, Бердыев, Слуцкий... Яркая плеяда тренеров. Тогда в чемпионате была высочайшая конкуренция. Возможно, поэтому и мы становились лучше.

Юрий Семин в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.Юрий Семин: «Мой топ-5 наших тренеров — Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

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Юрий Семин
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Семин признан лучшим футбольным тренером России XXI века

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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