Семин: «Мой топ-5 российских тренеров? Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»
«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование, в котором 50 ведущих журналистов и комментаторов страны, определяли лучшего футбольного тренера России XXI века. Победителем опроса стал Юрий Семин. В интервью «СЭ» он прокомментировал результаты голосования.
— Что чувствуете, став по опросу «СЭ» лучшим тренером России в ХХI веке?
— Очень приятно! Мощное голосование вы провели. В футболе я давно. И как игрок, и как тренер. Мы с журналистами прошли большой путь, прекрасно друг друга знаем. Наверное, поэтому они меня и выбрали.
— Как думаете, кто занял второе и третье место?
— Валера Газзаев. И Олег Романцев. А может, Сергей Семак.
— С Газзаевым угадали. А третий — Курбан Бердыев.
— А-а, Курбан. Заслуженно! Когда-то «Рубин» во второй лиге прозябал. А Бердыев поднял команду, дважды выигрывал с ней чемпионат страны, побеждал «Барселону», «Атлетико».
Но и мы хорошо сделали свою работу. Говорю «мы», потому что тренер ничего не добьется без поддержки коллег, которые входят в его штаб, руководителей, ну и, конечно, болельщиков.
— Фанаты «Локомотива» в вас, Юрий Павлович, души на чают.
— И я их очень уважаю. Они даже в сложные времена относились ко мне с симпатией, помогали. Всегда надо помнить, что футбол существует в первую очередь для зрителя.
— Кого из тренеров вы бы включили в топ-5?
— Газзаева, Семака, Романцева, Бердыева и Слуцкого.
— Не смущает, что главные успехи Романцева пришлись на конец ХХ века? В XXI у него два трофея со «Спартаком» — чемпионство и Кубок. А в 2005-м Олег Иванович тренировать закончил.
— Меня ничего не смущает. Да я и не высчитывал — кто сколько выиграл, в каком веке. Сужу по значимости и внутренним ощущениям. Романцев — один из сильнейших тренеров нашей страны. Упор делал на комбинационную игру, в короткий пас. Развил это направление, внес огромный вклад в российский футбол. Как Газзаев, который завоевал Кубок УЕФА, Бердыев, Слуцкий... Яркая плеяда тренеров. Тогда в чемпионате была высочайшая конкуренция. Возможно, поэтому и мы становились лучше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
11
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0