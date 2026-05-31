Агент Чельцов заявил, что «ПСЖ» купит Батракова за 25 миллионов евро

Агент Дмитрий Чельцов заявил, что трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ» почти завершен.

«Самое время сказать, что на 95 процентов Батраков перейдет в «ПСЖ». Провели уже больше 10 созвонов боссы «ПСЖ» и «Локомотива». На следующей неделе Кампуш (спортивный директор «ПСЖ» — прим. «СЭ») прилетит в Москву, чтобы завершить сделку. Сейчас, чтобы помешать этой сделке должен случиться какой-то форс-мажор какой-то. 25 миллионов — трансфер, около 5-6 миллионов зарплата», — сказал Чельцов в эфире выпуска «Коммент Шоу».

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма, прописанная в качестве отступных для европейских клубов за трансфер Батракова составляет 20 миллионов евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за команду во всех турнирах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max