Семин: «Сейчас в каких-то футбольных вещах я разбираюсь даже лучше, чем раньше»
Юрий Семин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, готов ли он продолжить тренерскую карьеру, а также заявил, что сейчас понимает некоторые моменты в футболе лучше, чем во время работы.
— Вы уже четыре года вне профессии. Когда Карпин и Станкович покинули «Динамо» и «Спартак», в прессе среди возможных кандидатов была фамилия Семина. И сообщалось, что вы готовы выслушать предложения.
— А почему бы и нет? Уверен, что теперь вы спросите, не собираюсь ли я вернуться в футбол?
— Угадали.
— А я вам отвечу — не знаю. Но мне кажется, что в каких-то футбольных моментах я сейчас даже больше осведомлен, чем раньше.
— Интересно...
— Появилось свободное время. Я никогда не смотрел столько футбольных матчей, как сейчас! Досконально знаю все топовые команды Европы и РПЛ, понимаю, кто в каком направлении двигается. Анализирую, делаю выводы.
— А в последнее время вам поступали предложения от клубов РПЛ?
— Не было такого.
— И вас это не задевает?
— А почему я должен обижаться? Наверняка вы хотите спросить меня и про «Локомотив»?
— Хотим.
— Скажу лишь одно. Мы все вместе сделали красивую историю клуба. И я ни в коем случае не отделяю себя от всех остальных — руководителей, тренеров, администраторов, врачей, работников стадиона, болельщиков. Все вместе, начиная с первой лиги, делали одно общее дело. Команда развивалась. Что особенно важно — болельщиков прибавилось! Пришли результаты — победы в чемпионате, Кубке, выступления в еврокубках. Благодарен «Локомотиву» за доверие и поддержку! Возможно, где-то возникали противоречия, но исключительно в интересах дела. Мы проделали отличную работу. Так что моя совесть перед «Локомотивом» и болельщиками чиста.
Последним местом работы 78-летнего Семина был «Ростов», специалист возглавил команду 4 августа 2021 года и ушел в отставку 25 сентября того же года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1