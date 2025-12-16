Семин: «Сейчас в каких-то футбольных вещах я разбираюсь даже лучше, чем раньше»

Юрий Семин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, готов ли он продолжить тренерскую карьеру, а также заявил, что сейчас понимает некоторые моменты в футболе лучше, чем во время работы.

— Вы уже четыре года вне профессии. Когда Карпин и Станкович покинули «Динамо» и «Спартак», в прессе среди возможных кандидатов была фамилия Семина. И сообщалось, что вы готовы выслушать предложения.

— А почему бы и нет? Уверен, что теперь вы спросите, не собираюсь ли я вернуться в футбол?

— Угадали.

— А я вам отвечу — не знаю. Но мне кажется, что в каких-то футбольных моментах я сейчас даже больше осведомлен, чем раньше.

— Интересно...

— Появилось свободное время. Я никогда не смотрел столько футбольных матчей, как сейчас! Досконально знаю все топовые команды Европы и РПЛ, понимаю, кто в каком направлении двигается. Анализирую, делаю выводы.

— А в последнее время вам поступали предложения от клубов РПЛ?

— Не было такого.

— И вас это не задевает?

— А почему я должен обижаться? Наверняка вы хотите спросить меня и про «Локомотив»?

— Хотим.

— Скажу лишь одно. Мы все вместе сделали красивую историю клуба. И я ни в коем случае не отделяю себя от всех остальных — руководителей, тренеров, администраторов, врачей, работников стадиона, болельщиков. Все вместе, начиная с первой лиги, делали одно общее дело. Команда развивалась. Что особенно важно — болельщиков прибавилось! Пришли результаты — победы в чемпионате, Кубке, выступления в еврокубках. Благодарен «Локомотиву» за доверие и поддержку! Возможно, где-то возникали противоречия, но исключительно в интересах дела. Мы проделали отличную работу. Так что моя совесть перед «Локомотивом» и болельщиками чиста.

Последним местом работы 78-летнего Семина был «Ростов», специалист возглавил команду 4 августа 2021 года и ушел в отставку 25 сентября того же года.