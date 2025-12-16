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Семин: «Сейчас в каких-то футбольных вещах я разбираюсь даже лучше, чем раньше»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Семин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, готов ли он продолжить тренерскую карьеру, а также заявил, что сейчас понимает некоторые моменты в футболе лучше, чем во время работы.

— Вы уже четыре года вне профессии. Когда Карпин и Станкович покинули «Динамо» и «Спартак», в прессе среди возможных кандидатов была фамилия Семина. И сообщалось, что вы готовы выслушать предложения.

— А почему бы и нет? Уверен, что теперь вы спросите, не собираюсь ли я вернуться в футбол?

— Угадали.

— А я вам отвечу — не знаю. Но мне кажется, что в каких-то футбольных моментах я сейчас даже больше осведомлен, чем раньше.

— Интересно...

— Появилось свободное время. Я никогда не смотрел столько футбольных матчей, как сейчас! Досконально знаю все топовые команды Европы и РПЛ, понимаю, кто в каком направлении двигается. Анализирую, делаю выводы.

— А в последнее время вам поступали предложения от клубов РПЛ?

— Не было такого.

— И вас это не задевает?

— А почему я должен обижаться? Наверняка вы хотите спросить меня и про «Локомотив»?

— Хотим.

— Скажу лишь одно. Мы все вместе сделали красивую историю клуба. И я ни в коем случае не отделяю себя от всех остальных — руководителей, тренеров, администраторов, врачей, работников стадиона, болельщиков. Все вместе, начиная с первой лиги, делали одно общее дело. Команда развивалась. Что особенно важно — болельщиков прибавилось! Пришли результаты — победы в чемпионате, Кубке, выступления в еврокубках. Благодарен «Локомотиву» за доверие и поддержку! Возможно, где-то возникали противоречия, но исключительно в интересах дела. Мы проделали отличную работу. Так что моя совесть перед «Локомотивом» и болельщиками чиста.

Последним местом работы 78-летнего Семина был «Ростов», специалист возглавил команду 4 августа 2021 года и ушел в отставку 25 сентября того же года.

Юрий Семин.«Играю в теннис, осваиваю падел, летаю на матчи «Челси» и «Арсенала». Юрий Семин — о Батракове, Станковиче и Кордобе
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Юрий Семин
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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