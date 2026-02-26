Газзаев — о «Спартаке»: «Тренера Эмери знаю, Карседо — нет»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы «Спартака» весной 2026 года.

— О новом главном тренере «Спартака» я ничего сказать не могу. Работу Карседо на Кипре не видел. Знаю, что когда-то он был помощником Эмери в штабе «Спартака». Но ассистент и главный тренер — две большие разницы. Эмери всем все доказал, хотя кто-то в России и сомневался в его профессионализме... А Карседо для меня пока загадка. Я его как тренера не знаю. Так что без комментариев.

Просто удивляет подход клуба, его отношение к тренерам. Сколько их сменилось после Олега Романцева? Уже 20! И это я еще не считаю исполняющих обязанности... Ну что это такое? Почему такая частая смена наставников? Как вы собираетесь добиться стабильности результатов при такой сумасшедшей ротации? Как итог, всего одно чемпионство за долгие-долгие годы. Печально.

52-летний испанец Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

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