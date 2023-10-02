Семин раскритиковал Абаскаля за количество совершенных ошибок: «В таких случаях тренер подает заявление об уходе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судьбе тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В таких случаях тренер приходит и подает заявление об уходе. Вот и все. Это простая и стандартная ситуация, которая не у одного Абаскаля. Не справился, пришел и сказал: «До свидания! Спасибо, мне не удалось». Он сам много ошибок наделал. Все шло хорошо, но он сам наделал столько ошибок, которые сложно, мне кажется, ему поправить», — сказал Семин «СЭ»

«Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем, 11-м туре РПЛ «Спартак» сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.