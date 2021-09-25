Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подал в отставку со своего поста, информирует пресс-служба клуба. Совместное решение было принято после встречи российского специалиста и президента клуба Арташеса Арутюнянца.
«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду, — отметил Арутюнянц. — Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи».
Напомним, 74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).
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