Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подал в отставку со своего поста, информирует пресс-служба клуба. Совместное решение было принято после встречи российского специалиста и президента клуба Арташеса Арутюнянца.

«Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в «Ростове», за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду, — отметил Арутюнянц. — Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и Тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся теплые и хорошие отношения. Желаю Юрию Павловичу крепкого здоровья и удачи».

Напомним, 74-летний Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).