Семин прокомментировал решение уйти в отставку с поста главного тренера «Ростова»
Юрий Семин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ростова».
«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — приводит пресс-служба «Ростова» слова Семина.
Семин возглавлял «Ростов» с 4 августа 2021 года, тогда 74-летний специалист заключил с клубом контракт на 2 года. Сегодня, 25 сентября клуб объявил об уходе Семина со своего поста.
«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 6 очками в 8 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю