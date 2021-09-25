Семин прокомментировал решение уйти в отставку с поста главного тренера «Ростова»

Юрий Семин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ростова».

«Решение мы приняли совместно. Хочу поблагодарить руководство «Ростова» за нашу дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — приводит пресс-служба «Ростова» слова Семина.

Семин возглавлял «Ростов» с 4 августа 2021 года, тогда 74-летний специалист заключил с клубом контракт на 2 года. Сегодня, 25 сентября клуб объявил об уходе Семина со своего поста.

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 6 очками в 8 матчах.