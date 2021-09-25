Николич о составе на игру с «Химками»: «У «Локомотива» немалые проблемы с составом, плотный график взял свое»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Выбираем схему в зависимости от здоровья игроков и того, насколько им удобно. Удобно, что есть три схемы, можем играть по-разному. Сегодня будет сложный матч, «Химки» вообще неприятная команда, особенно сейчас, когда прибавили Глушаков, Мирзов. У нас немалые проблемы с составом, со здоровьем футболистов, плотный график взял свое. Сегодня нам нужны концентрация, хорошее отношение к игре, нужно бороться вверху», — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.

Матч «Химки» — «Локомотив» состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 14.00 (мск). Изначально в стартовом составе железнодорожников был защитник Пабло, но за час до игры команда заменила бразильца на Сергея Бабкина. Причины замены не сообщались.