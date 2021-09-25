Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич о составе на игру с «Химками»: «У «Локомотива» немалые проблемы с составом, плотный график взял свое»

13:56

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Выбираем схему в зависимости от здоровья игроков и того, насколько им удобно. Удобно, что есть три схемы, можем играть по-разному. Сегодня будет сложный матч, «Химки» вообще неприятная команда, особенно сейчас, когда прибавили Глушаков, Мирзов. У нас немалые проблемы с составом, со здоровьем футболистов, плотный график взял свое. Сегодня нам нужны концентрация, хорошее отношение к игре, нужно бороться вверху», — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.

Матч «Химки» — «Локомотив» состоится сегодня, 25 сентября, начало — в 14.00 (мск). Изначально в стартовом составе железнодорожников был защитник Пабло, но за час до игры команда заменила бразильца на Сергея Бабкина. Причины замены не сообщались.

Химки — Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова»
«Челси «— «Манчестер Сити»: где смотреть трансляцию матча чемпионата Англии
«Химки» — «Локомотив»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр