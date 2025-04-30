Источник: Семин — один из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» со следующего сезона, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, у Семина отличные отношения с Борисом Ротенбергом и Маринато Гильерме, которые, с большой вероятностью, займут руководящие посты в клубе. Также есть вариант, при котором Семин займет пост в руководстве «Локомотива».

Перед матчем второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» сообщалось, что Михаил Галактионов может быть уволен в случае вылета с турнира. Железнодорожники проиграли ростовчанам со счетом 0:2.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.