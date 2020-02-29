Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции прокомментировал итог матча 20-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— В гостях у «Зенита» очень сложно играть. Эта игра не стала исключением. Мы очень хорошо провели матч в обороне. Меньше, чем обычно создали контратакующих действий. Только одно, когда Алексей Миранчук не забил, но в обороне сыграла вся команда блестяще. Очко в Питере — это всегда движение вперед. Я удовлетворен.

— Что с Чорлукой?

— Какой-нибудь спазм передней мышцы, я так думаю. Все должно быть нормально.