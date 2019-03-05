Юрий Семин: "Обжалование второй карточки Денисова? "Локомотив" увидел в этом смысл"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" решение клуба обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитника Игоря Денисова, который был удален в матче 18-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2).

В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов принял неверное решение, усмотрев нарушение хавбека москвичей в том эпизоде.

– Чем руководствовались, когда подали жалобу на второе предупреждение Денисова, хотя по регламенту отменить его невозможно? – вопрос Семину.

– Мы увидели в этом смысл, потому что была определенная несправедливость по отношению к нашему игроку. Для нас это очень важный момент чтобы решение пересмотрели. Вот и все. Надеемся на удовлетворение нашей жалобы. Пускай посмотрят – а дальше жизнь покажет. (Арман Мкртчян)​

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