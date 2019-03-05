"Локомотив" обратился в КДК с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова

"Локомотив" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитника Игоря Денисова, который был наказан в матче 18-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2). В то же время накануне глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров признал, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно наказал капитана железнодорожников.

"Соответствующее обращение "Локомотива" мы получили, оно будет рассмотрено завтра на заседании комитета. КДК в соответствии с нормами регламента направил запрос в экспертно-судейскую комиссию, и будет рассматривать эпизод с учетом мнений экспертно-судейской комиссии", – сказал "СЭ" Григорьянц. (Андрей Сизякин)