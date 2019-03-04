Александр Егоров: "Фол Денисова в матче с "Крыльями" зафиксирован ошибочно"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в матче с "Крыльями Советов".

– Вопрос по удалению Денисова. Оно ошибочное?

– Вели борьбу три игрока. Я не буду объяснять. Арбитр оценивал единоборство Денисова и игрока "Крыльев Советов". Если арбитр зафиксировал фол, он должен был показать желтую карточку, потому что большая скорость, есть перспективная атака. Другой вопрос. Что в единоборстве Денисова и игрока "Крылья Советов", по нашему мнению, не было фола. Поэтому фол был назначен ошибочно. (Александр Рогулев)