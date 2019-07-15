Юрий Семин - об уходе Кварацхелии: "Один из самых талантливых молодых игроков. Он хотел играть в "Локо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин жалеет о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия не остался в московской команде. 18-летний грузинский футболист выступает за "Рубин". Хавбек попал в заявку команды на матч первого тура РПЛ с "Локо".

72-летний российский специалист считает, что Кварацхелия хотел остаться в "Локомотиве".

– Зная, ваше трепетное отношение к тем футболистам, кто стремится заиграть на высоком уровне, удивился сожалению об уходе в "Рубин" Хвичи Кварацхелии.

– Я действительно очень сильно пожалел. Мы работали с Кварацхелией полгода. Проверьте, это один из самых талантливых игроков молодого поколения. Его полюбили болельщики, у него громадный потенциал. Как он его раскроет – другой вопрос. А почему я не должен жалеть об уходе того или иного игрока?

– Он хотел играть, а в "Локомотиве" мог и не получить того времени, которое хотел.

– Не так. Думаю, он, наоборот, хотел играть здесь. Какие обстоятельства у его ухода – другой вопрос. Знаю, сам Хвича хотел остаться в "Локомотиве". (Александр Львов)

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