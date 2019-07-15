"Локомотив – "Рубин": Денисов выйдет в старте у гостей. Кварацхелия - в запасе

"Рубин" определился со стартовым составом на матч первого тура чемпионата России с "Локомотивом", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, начало –в 20.00 (мск).
Стартовый состав "Рубина": Дюпин – Денисов, Сорокин, Уремович, Данченко – Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили – Марков.
Запасные: Коновалов, Волк, Микушин, Степанов, Старфельт, Акбашев, Закиров, Кварацхелия, Микелтадзе.
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