18:59 | Футбол — РПЛ

"Локомотив – "Рубин": Денисов выйдет в старте у гостей. Кварацхелия - в запасе

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"Рубин" определился со стартовым составом на матч первого тура чемпионата России с "Локомотивом", сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Москве, начало –в 20.00 (мск).

Стартовый состав "Рубина": Дюпин – Денисов, Сорокин, Уремович, Данченко – Башкиров, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили – Марков.

Запасные: Коновалов, Волк, Микушин, Степанов, Старфельт, Акбашев, Закиров, Кварацхелия, Микелтадзе.

Локомотив - Рубин

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