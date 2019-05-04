Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после гостевого матча 27-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2) отказался говорить о полузащитнике Игоре Денисове.

Выслушав вопрос о том, что футболист не тренируется с командой и не принимает участия во встречах из-за якобы выраженного недовольства отсутствием практики, он заметил: тема не имеет отношения к игре.

– Вот когда соберем пресс-конференцию по итогам сезона, тогда и ответим, – сказал Семин. (Артем Агапов)

"Арсенал" набрал 42 очка и по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив", в активе которого остается 49 очков, на второй строчке.

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