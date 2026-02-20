Агент Ракова — о восстановлении форварда: «Болевые ощущения пока ограничивают, тренируется больше по индивидуальной программе»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

«Он уже приступил к тренировочному процессу, пока больше работает по индивидуальной программе. К сожалению, есть неприятная особенность у этой травмы. Когда вставляют пластину, на протяжении определенного времени болевые ощущения еще сохраняются. Это не говорит о том, что операция сделана плохо, нет. Просто это побочный эффект, который есть почти у всех. Пока эти болевые ощущения ограничивают Вадима, но, думаю, в ближайшее время он сможет тренироваться уже в полную силу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В начале сентября футболист получил перелом плюсневой кости на сборе молодежной сборной России. Игрок восстановился после повреждения и провел три матча за «Крылья Советов», но с ноября перестал появляться на поле. В начале декабря форвард перенес операцию на ноге.

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.