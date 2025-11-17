В «Союзмультфильме» оценили идею партнерства со «Спартаком»: «Классно и здорово!»

Креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных ответила на вопрос «СЭ» о возможности партнерства с футбольным клубом «Спартак»

— Было бы интересно ли вам поработать с футбольным клубом «Спартак»?

— Такого не было, но мысль интересная. В хоккее нас поддержал КХЛ. Но сама тема классная.

— Если к вам придет «Спартак» с предложением, вам было бы это интересно?

— Думаю, мы готовы. Это круто! Партнерство — это классно и здорово.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает 6-е место в таблице. В 16-м туре красно-белые сыграют дома с ЦСКА 22 ноября.