16:11 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Локомотив" пока не сдал чемпионские полномочия - мы будем бороться до последнего"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Динамо" в матче 21-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда будет бороться за чемпионство до последнего. 

- Матч был сложным, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Потому что был большой перерыв, и взаимодействия в какой-то мере были нарушены. Мы показали характер, несмотря на неоднозначное физическое состояние, выждали момент, а потом хорошо сыграли в обороне на результат. Такие матчи дорогого стоят.

Амбиции? Мы пока не сдали чемпионские полномочия - будем бороться до последнего. 

"Локомотив" набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Динамо - Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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