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Юрий Семин: «Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся»

11:03
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболисты москвоскго клуба готовы пойти на понижение зарплаты. Клуб продолжает вести переговоры с игроками.

— Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся, — написал тренера в Instagram.

Ранее появлялась информация, что футболисты отказались от предложенного клубом варианта с понижением заработной платы после приостановки Тинькофф чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Игроки были недовольны тем, что на собрании по обсуждению понижения заработной платы не были приглашены члены тренерского штаба, между главным тренером клуба Юрием Семиным и руководством в лице генерального директора Василия Кикнадзе имеет место быть затянувшийся конфликт.

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