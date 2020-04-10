Юрий Семин: «Футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что футболисты москвоскго клуба готовы пойти на понижение зарплаты. Клуб продолжает вести переговоры с игроками.

— Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше пользы с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся, — написал тренера в Instagram.

Ранее появлялась информация, что футболисты отказались от предложенного клубом варианта с понижением заработной платы после приостановки Тинькофф чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

Игроки были недовольны тем, что на собрании по обсуждению понижения заработной платы не были приглашены члены тренерского штаба, между главным тренером клуба Юрием Семиным и руководством в лице генерального директора Василия Кикнадзе имеет место быть затянувшийся конфликт.

«Не обижайте футболистов!» Колонка для «СЭ» Юрия Семина